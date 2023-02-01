Microsoft рассказывает больше о Prometheus и о том, как она работает с новой поисковой системой Bing

Prometheus использует возможности Bing и GPT для генерации набора внутренних запросов итеративно через компонент, называемый Bing Orchestrator, и стремится предоставить точный и подробный ответ на запрос пользователя в заданном контексте разговора. Все в течение миллисекунд. Мы называем этот ответ, сгенерированный Prometheus, ответом в чате.

Благодаря методу заземления Bing Prometheus также может интегрировать цитаты в предложения в ответе чата, чтобы пользователи могли легко щелкнуть, чтобы получить доступ к этим источникам и проверить информацию. Отправка трафика в эти источники важна для здоровой веб-экосистемы и остается одной из наших главных целей Bing.

Наша команда дизайнеров приняла вызов и после нескольких итераций разработала новый UX, который объединил поиск и чат в единый интерфейс, где пользователи могли легко переключаться между ними, нажимая на элементы UX на странице или просто прокручивая или проводя вверх и вниз.

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