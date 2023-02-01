Microsoft рассказывает больше о Prometheus и о том, как она работает с новой поисковой системой Bing
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:40
- Просмотров: 30
Ранее в этом месяце Microsoft запустила новую версию Bing на основе чат-бота. Сегодня стало известно, что новая поисковая система Bing будет расширяться до мобильных устройств и Skype. Тем не менее, есть один важный аспект новой поисковой системы Bing, которому не уделялось должного внимания, — технология Microsoft Prometheus. На этой неделе Хорди Рибас, руководитель отдела разработки Microsoft Bing, поделился некоторой информацией о Prometheus в посте в LinkedIn.
Он пишет, что все началось летом 2022 года. OpenAI показала Microsoft демо-версию своей технологии искусственного интеллекта для чат-бота, которая через несколько месяцев будет запущена для широкой публики как ChatGPT. Рибас заявил, что Microsoft считает, что может объединить естественный язык ChatGPT с актуальной поисковой информацией Bing. В результате появилась Prometheus. Он сказал:
Prometheus использует возможности Bing и GPT для генерации набора внутренних запросов итеративно через компонент, называемый Bing Orchestrator, и стремится предоставить точный и подробный ответ на запрос пользователя в заданном контексте разговора. Все в течение миллисекунд. Мы называем этот ответ, сгенерированный Prometheus, ответом в чате.
Рибас говорит, что этот метод предоставления точных ответов на основе искусственного интеллекта чат-бота от Bing через Bing Orchestrator называется заземлением. Он добавил:
Благодаря методу заземления Bing Prometheus также может интегрировать цитаты в предложения в ответе чата, чтобы пользователи могли легко щелкнуть, чтобы получить доступ к этим источникам и проверить информацию. Отправка трафика в эти источники важна для здоровой веб-экосистемы и остается одной из наших главных целей Bing.
С тех пор как новая поисковая система Bing стал общедоступной в начале этого месяца, Microsoft, очевидно, получила много отзывов о её точности. Рибас говорит, что в ближайшем будущем модель Prometheus увеличит количество данных заземления, отправляемых через Bing, в четыре раза по сравнению с текущим объемом, что должно сделать ответы в чате более точными.
Рибас также пишет, что перед запуском новой поисковой системы Bing велись дискуссии о том, должна ли онасохранить тот же пользовательский интерфейс поиска Bing или переключиться на совершенно новый UX, основанный на чате. Он сказал:
Наша команда дизайнеров приняла вызов и после нескольких итераций разработала новый UX, который объединил поиск и чат в единый интерфейс, где пользователи могли легко переключаться между ними, нажимая на элементы UX на странице или просто прокручивая или проводя вверх и вниз.
Рибас говорит, что команда Bing хочет, чтобы новая версия не только экономила время людей, когда они хотят найти нужную им информацию, но и делала поиск более увлекательным.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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