Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.5
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:02
- Просмотров: 0
После выпуска трех предварительных версий Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.5. Новые дополнения и улучшения в популярных инструментах разработки обширны, и вы можете ознакомиться с ними в посте в блоге Microsoft.
Одним из основных моментов в новой версии является All-in-One Search. Microsoft говорит, что при включении этой функции разработчики могут быстро находить любые файлы, типы или элементы. Однако, чтобы использовать её, вам нужно будет выполнить следующую процедуру: Tools> Manage Preview Features> New Visual Studio Search experience. После этого вам также потребуется перезапустить Visual Studio.
Еще одна новая функция — предложения на основе намерений. Подобно тому, как некоторые почтовые клиенты или приложения для обмена сообщениями предлагают предложения для вашего следующего слова, эта новая функция предлагает встроенные предложения для нового кода на основе ваших последних изменений.
Новое обновление Visual Studio 2022 также содержит улучшения в визуализаторе текста , а также улучшения производительности в отладчике, более простой способ настройки Dev Tunnels, новый нативный набор инструментов Arm64 Clang и многое другое. Вы можете загрузить новую версию на странице загрузки Microsoft Visual Studio 2022.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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