PowerToys получит утилиту PastePlain

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:27
  • Просмотров: 77

Microsoft продолжает добавлять новые функции в приложение PowerToys, которое недавно получило лаунчер для быстрого запуска утилит. Следующей утилитой, которая появится в PowerToys, станет PastePlain - простой модуль, позволяющий вставлять текст без его исходного форматирования.

В современных браузерах есть специальное сочетание клавиш для удаления скопированного текста из его стиля (Ctrl + Shift + V). Однако оно недоступно для всей системы, и теперь Microsoft стремится исправить это неудобство, представив модуль PastePlain для PowerToys. Согласно заявке проекта на GitHub, PastePlain основан на модуле Text Extractor.

По умолчанию PastePlain будет использовать последовательность клавиш Ctrl + Win + V для вставки неформатированного текста и, как и большинство утилит PowerToys, позволит вам создать собственное сочетание клавиш.

Информации о том, когда пользователи смогут получить утилиту PastePlain, нет. Однако вы можете следить за проектом в репозитории PowerToys на GitHub.

Приложение PowerToys доступно для Windows 10 и Windows 11. Его можно загрузить из Microsoft Store, winget или GitHub.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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