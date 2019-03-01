Последнее обновление Microsoft Edge исправляет ряд проблем безопасности Chromium
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:19
- Просмотров: 157
Через несколько недель после того, как версия Microsoft Edge 110 была выпущена в Stable Channel, в субботу было выпущено новое обновление для браузера. Версия 110.0.1587.57 была выпущена из-за некоторых обнаруженных проблем безопасности, которые могут стать проблемой в случае их использования.
В данном случае Microsoft выпустила обновление не из-за проблем в самом браузере Edge, а из-за того, что в проекте Chromium, который Edge использует в качестве основы, были обнаружены некоторые ошибки безопасности. На странице безопасности Microsoft перечислены восемь проблем, которые были исправлены в обновлении Edge. Одна из них, CVE-2023-0941, помечена программой CVE как «Критическая». Другие проблемы, перечисленные на сайте, оцениваются как «Высокая» или «Средняя».
Ваш браузер Edge должен автоматически обновиться, чтобы получить новую версию с исправлениями ошибок безопасности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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