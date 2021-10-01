Microsoft выпустила PowerToys 0.68.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:37
- Просмотров: 116
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.68.0.
Основные моменты
• Новая утилита: Paste as Plain Text позволяет вставлять текстовое содержимое буфера обмена без форматирования. Примечание: форматированный текст в буфере обмена заменяется неформатированным текстом;
• Новая утилита: Mouse Jump позволяет быстро перемещать указатель мыши на большие расстояния на одном экране или на нескольких экранах;
• Добавлены новые политики GPO для автоматической загрузки обновлений и тост-уведомлений об обновлениях;
• Поддержка файлов MSC и CPL в результатах «Выполнить команду» плагина PowerToys Run Program;
• Добавлена поддержка log2 и log10 в плагин PowerToys Run Calculator;
• Добавлены эксперименты для первого запуска PowerToys. Есть текущая страница с надписью «Добро пожаловать» и вариант с прямыми инструкциями по использованию некоторых утилит. Microsoft хочет посмотреть, приведет ли прямое демонстрирование того, как использовать PowerToys, к большему количеству людей, использующих эти функции;
General
• Улучшено обнаружение измеряемой сети в runner;
• Обновлён логотип PowerToys, используемый установщиком;
• Добавлены новые политики GPO для автоматической загрузки обновлений и тост-уведомлений об обновлениях;
• Обновлён год авторских прав до 2023;
FancyZones
• Рефакторинг и улучшение качества кода;
• Исправлен сбой при перемещении окна между мониторами с помощью Win + arrows. (Это исправление было для 0.67);
• Исправлена проблема, из-за которой атрибуты окна не сбрасывались должным образом. (Это исправление было для 0.67);
• Исправлена проблема, из-за которой окно не настраивалось при изменении макета. (Это исправление было для 0.67);
• Исправлена проблема, из-за которой окно не отсоединялось при запуске перетаскивания. (Это исправление было для 0.67);
• Исправлена проблема, из-за которой макеты не применялись к новым виртуальным рабочим столам. (Это исправление было для 0.67);
• Исправлены проблемы, из-за которых окна не восстанавливались правильно в их последнюю известную зону;
File explorer add-ons
• Добавлена опция предварительного просмотра файлов разработчика, чтобы установить максимальный размер файла и исправить проблему со стилем;
• Улучшена обработка исключений в предварительном просмотре файлов разработчика и печать сообщений об ошибках;
• Исправлен сбой при создании миниатюр файлов PDF и Gcode. (Это исправление было для 0.67);
Hosts file editor
• Улучшена загрузка файла хостов;
• Улучшен поиск повторяющихся хостов;
Keyboard Manager
• Исправлена опечатка в Keyboard Manager Editor;
Mouse Utils
• Исправлена грамматическая ошибка в описании Mouse Highlighter;
• Новая утилита: Mouse Jump позволяет быстро перемещать указатель мыши на большие расстояния на одном или нескольких экранах;
Paste as Plain Text
• Новая утилита: Paste as Plain Text позволяет вставлять текстовое содержимое буфера обмена без форматирования. Примечание: форматированный текст в буфере обмена заменяется неформатированным текстом;
PowerToys Run
• Показывает сочетания клавиш Steam (steam://open/) в плагине Program;
• Локализованы пути результатов плагина Program;
• Улучшена стабильность кода, используемого для получения локализованных имен и путей;
• Поддержка файлов MSC и CPL в результатах «Выполнить команду» плагина Program;
• Добавлены отсутствующие настройки MSC и CPL в результаты плагина Windows Settings;
• Плагин System: Настройка для отдельных результатов «Открыть/Очистить корзину» или одного результата с контекстным меню. (Это было реализовано на основе отзывов пользователей об изменении в последней сборке;)
• Добавлена поддержку log2 и log10 в плагин Calculator;
• Удален плагин TimeZone;
• Исправлен сбой при загрузке миниатюр для файлов PDF. (Это исправление было для 0.67);
Shortcut Guide
• Добавлено: Закрытие руководства по сочетаниям клавиш щелчком мыши;
Quick Accent
• Добавлены литовские символы;
• Добавлены дополнительные (китайские) символы;
Settings
• Добавлены отсутствующие границы всплывающего окна в Windows 10;
• Добавлен эксперимент для целевой страницы oobe;
• Отображаются иконки установленных пользователем плагинов PowerToys Run;
• Исправлен сбой при нажатии «Обзор места резервного копирования и восстановления» при работе с повышенными правами;
• Соблюдается положение панели задач при отображении всплывающего окна системного трея. (Это исправление было для 0.67);
• Показывается правильное изображение модуля Hosts. (Это исправление было для 0.67);
Development
• Включен анализ кода C++ и постепенное исправление предупреждений;
• Централизованы версии пакетов .NET NuGet;
• Разделены журналы установщика PowerToys и журналы MSI в разные файлы;
• Добавлены новые правила GPO в инструмент создания отчетов;
• Перемещены записи реестра PowerToys обратно в HKLM, чтобы исправить записи контекстного меню, не работающие в некоторых конфигурациях. (Это исправление было для 0.67);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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