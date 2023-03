Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.68.0.• Новая утилита: Paste as Plain Text позволяет вставлять текстовое содержимое буфера обмена без форматирования. Примечание: форматированный текст в буфере обмена заменяется неформатированным текстом;• Новая утилита: Mouse Jump позволяет быстро перемещать указатель мыши на большие расстояния на одном экране или на нескольких экранах;• Добавлены новые политики GPO для автоматической загрузки обновлений и тост-уведомлений об обновлениях;• Поддержка файлов MSC и CPL в результатах «Выполнить команду» плагина PowerToys Run Program;• Добавлена поддержка log2 и log10 в плагин PowerToys Run Calculator;• Добавлены эксперименты для первого запуска PowerToys. Есть текущая страница с надписью «Добро пожаловать» и вариант с прямыми инструкциями по использованию некоторых утилит. Microsoft хочет посмотреть, приведет ли прямое демонстрирование того, как использовать PowerToys, к большему количеству людей, использующих эти функции;• Улучшено обнаружение измеряемой сети в runner;• Обновлён логотип PowerToys, используемый установщиком;• Добавлены новые политики GPO для автоматической загрузки обновлений и тост-уведомлений об обновлениях;• Обновлён год авторских прав до 2023;• Рефакторинг и улучшение качества кода;• Исправлен сбой при перемещении окна между мониторами с помощью Win + arrows. (Это исправление было для 0.67);• Исправлена проблема, из-за которой атрибуты окна не сбрасывались должным образом. (Это исправление было для 0.67);• Исправлена проблема, из-за которой окно не настраивалось при изменении макета. (Это исправление было для 0.67);• Исправлена проблема, из-за которой окно не отсоединялось при запуске перетаскивания. (Это исправление было для 0.67);• Исправлена проблема, из-за которой макеты не применялись к новым виртуальным рабочим столам. (Это исправление было для 0.67);• Исправлены проблемы, из-за которых окна не восстанавливались правильно в их последнюю известную зону;• Добавлена опция предварительного просмотра файлов разработчика, чтобы установить максимальный размер файла и исправить проблему со стилем;• Улучшена обработка исключений в предварительном просмотре файлов разработчика и печать сообщений об ошибках;• Исправлен сбой при создании миниатюр файлов PDF и Gcode. (Это исправление было для 0.67);• Улучшена загрузка файла хостов;• Улучшен поиск повторяющихся хостов;• Исправлена опечатка в Keyboard Manager Editor;• Исправлена грамматическая ошибка в описании Mouse Highlighter;• Новая утилита: Mouse Jump позволяет быстро перемещать указатель мыши на большие расстояния на одном или нескольких экранах;• Новая утилита: Paste as Plain Text позволяет вставлять текстовое содержимое буфера обмена без форматирования. Примечание: форматированный текст в буфере обмена заменяется неформатированным текстом;• Показывает сочетания клавиш Steam (steam://open/) в плагине Program;• Локализованы пути результатов плагина Program;• Улучшена стабильность кода, используемого для получения локализованных имен и путей;• Поддержка файлов MSC и CPL в результатах «Выполнить команду» плагина Program;• Добавлены отсутствующие настройки MSC и CPL в результаты плагина Windows Settings;• Плагин System: Настройка для отдельных результатов «Открыть/Очистить корзину» или одного результата с контекстным меню. (Это было реализовано на основе отзывов пользователей об изменении в последней сборке;)• Добавлена поддержку log2 и log10 в плагин Calculator;• Удален плагин TimeZone;• Исправлен сбой при загрузке миниатюр для файлов PDF. (Это исправление было для 0.67);• Добавлено: Закрытие руководства по сочетаниям клавиш щелчком мыши;• Добавлены литовские символы;• Добавлены дополнительные (китайские) символы;• Добавлены отсутствующие границы всплывающего окна в Windows 10;• Добавлен эксперимент для целевой страницы oobe;• Отображаются иконки установленных пользователем плагинов PowerToys Run;• Исправлен сбой при нажатии «Обзор места резервного копирования и восстановления» при работе с повышенными правами;• Соблюдается положение панели задач при отображении всплывающего окна системного трея. (Это исправление было для 0.67);• Показывается правильное изображение модуля Hosts. (Это исправление было для 0.67);• Включен анализ кода C++ и постепенное исправление предупреждений;• Централизованы версии пакетов .NET NuGet;• Разделены журналы установщика PowerToys и журналы MSI в разные файлы;• Добавлены новые правила GPO в инструмент создания отчетов;• Перемещены записи реестра PowerToys обратно в HKLM, чтобы исправить записи контекстного меню, не работающие в некоторых конфигурациях. (Это исправление было для 0.67);Узнать другие подробности можно здесь

