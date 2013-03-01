Статистика операционных систем за февраль 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:51
- Просмотров: 145
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за февраль 2023 года.
• Windows 10 – 73.25%;
• Windows 11 – 19.13%;
• Windows 7 – 5.39%;
• Windows 8.1 – 1.15%;
• Windows 8 – 0.52%;
• Windows XP – 0.46%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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