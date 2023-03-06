Microsoft Dynamics 365 Copilot будет использовать генеративный ИИ для выполнения повторяющихся бизнес-задач
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- Категория: Microsoft
- Дата: 6-03-2023, 18:38
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В то время как Microsoft получила много внимания к функции Bing Chat, компания также работает над другими проектами генеративного ИИ. Сегодня был представлен один из таких проектов: Microsoft Dynamics 365 Copilot. Он разработан, чтобы помочь бизнес-клиентам и корпоративным клиентам Microsoft облегчить бремя некоторых скучных, но необходимых задач для своих сотрудников.
Microsoft говорит, что предприятия, использующие Dynamics 365 Copilot, смогут использовать его функции искусственного интеллекта, чтобы делать такие вещи, как писать электронные письма клиентам и создавать сводки для электронных писем для собраний Microsoft Teams. Microsoft говорит, что 66% продавцов тратят время на написание и чтение электронных писем, поэтому помощь в этой области должна освободить время сотрудников для выполнения других важных задач.
Dynamics 365 Copilot также может помочь в обслуживании клиентов, используя искусственный интеллект чат-бота в текстовых сообщениях и электронных письмах для вопросов поддержки, а члены маркетинговой группы могут использовать Copilot, среди прочего, для создания вдохновения для новой электронной почты или маркетинговой кампании.
Copilot также можно использовать для помощи в создании списка магазинов для товаров, а также для отслеживания любых проблем с цепочкой поставок компании, включая добавление предупреждений о таких вещах, как погода, география и многое другое. Copilot может создать автоматическое электронное письмо и отправить его, чтобы предупредить сторонних партнеров компании, если будут обнаружены какие-либо проблемы с поставками.
По словам Microsoft, компания запустит лицензии Copilot для Dynamics 365 без дополнительных затрат. Предварительная версия некоторых функций Copilot доступна уже сейчас, но общедоступная версия появится позже.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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