Microsoft проведет мероприятие «Будущее работы с ИИ» 16 марта

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 6-03-2023, 18:56
  • Просмотров: 279

Microsoft готовится сделать еще одно крупное объявление, основанное на ее усилиях в области искусственного интеллекта. На странице компании в LinkedIn сообщается, что она проведет онлайн-мероприятие под названием «Будущее работы с ИИ». Мероприятие начнется в 8 a.m. Pacific time (11 am Eastern time) в четверг, 16 марта.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, а также корпоративный вице-президент Джаред Спатаро выступят с докладами на мероприятии, которое будет транслироваться в прямом эфире. Компания заявляет, что люди, которые посмотрят это мероприятие, «узнают, как ИИ обеспечит совершенно новый способ работы для каждого человека и организации».

Это онлайн-мероприятие, о котором впервые ходили слухи еще в феврале, вероятно, покажет, как Microsoft планирует добавить генеративные функции, подобные искусственному интеллекту, такие как Bing Chat, в пакет приложений Office.

Поскольку это мероприятие, в отличие от презентации Bing Chat, будет транслироваться в прямом эфире, мы должны получить надлежащую демонстрацию того, как функции искусственного интеллекта могут быть включены в приложения Office. Bing Chat можно использовать для создания простых электронных таблиц Excel, но в настоящее время он не поддерживает более сложные функции Office.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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