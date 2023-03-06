Microsoft делает Outlook для Mac полностью бесплатным
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- Категория: Microsoft
- Дата: 6-03-2023, 22:26
- Просмотров: 271
Если вы являетесь пользователем macOS и пишете и получаете много электронных писем, один из лучших почтовых клиентов теперь доступен для вас бесплатно. Microsoft только что объявила, что приложение Outlook для Mac теперь можно бесплатно загрузить и использовать в Mac App Store.
Ранее пользователям macOS приходилось оформлять платную подписку Microsoft 365, чтобы получить доступ к Outlook, но теперь этот барьер устранен.
Само приложение также получило обновление, и Microsoft заявляет, что оно также оптимизировано для работы на компьютерах Mac с Apple Silicon, то есть с чипами M1 и M2. Microsoft заявляет, что эти пользователи могут рассчитывать на «быструю производительность и более высокую скорость синхронизации, чем в предыдущих версиях».
Если вы также используете Outlook на iPhone или iPad, вы можете использовать функцию Outlook Handoff, чтобы отслеживать свою электронную почту на обоих устройствах и продолжать работу с того места, на котором остановились, при переключении между продуктами. Microsoft утверждает, что в настоящее время разрабатываются дополнительные функции для клиента Outlook для Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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