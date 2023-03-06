Новый скриншот показывает около 14 жестов мыши, которые скоро появятся в Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 6-03-2023, 22:48
  • Просмотров: 281

Несколько недель назад сообщалось о новой политике Microsoft Edge, описывающей предстоящие жесты мыши. Жесты — это популярная функция, доступная во многих браузерах, и теперь она появится в Microsoft Edge. Недавно опубликованный скриншот показывает, как будет выглядеть эта функция.

Скриншот был опубликован на китайском веб-сайте, демонстрируя около четырнадцати жестов разной формы. Каждый жест можно настроить по своему вкусу и назначить определенное действие. Например, закрыть текущую вкладку можно, удерживая правую кнопку мыши и делая L-образный жест.



Эта функция предоставляет пользователям простой способ выполнения таких задач, как прокрутка вперед или назад, открытие новой вкладки, обновление страницы и т. д. Они могут завершить задачу, нажимая и удерживая правую кнопку мыши, чтобы нарисовать определенные шаблоны на веб-странице, вместо того, чтобы нажимать кнопки или использовать сочетания клавиш.


Согласно источнику, жесты мыши в настоящее время доступны некоторым тестерам Edge Dev.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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