Новый скриншот показывает около 14 жестов мыши, которые скоро появятся в Edge

Эта функция предоставляет пользователям простой способ выполнения таких задач, как прокрутка вперед или назад, открытие новой вкладки, обновление страницы и т. д. Они могут завершить задачу, нажимая и удерживая правую кнопку мыши, чтобы нарисовать определенные шаблоны на веб-странице, вместо того, чтобы нажимать кнопки или использовать сочетания клавиш.

Несколько недель назад сообщалось о новой политике Microsoft Edge, описывающей предстоящие жесты мыши. Жесты — это популярная функция, доступная во многих браузерах, и теперь она появится в Microsoft Edge. Недавно опубликованный скриншот показывает, как будет выглядеть эта функция.Скриншот был опубликован на китайском веб-сайте, демонстрируя около четырнадцати жестов разной формы. Каждый жест можно настроить по своему вкусу и назначить определенное действие. Например, закрыть текущую вкладку можно, удерживая правую кнопку мыши и делая L-образный жест.Согласно источнику, жесты мыши в настоящее время доступны некоторым тестерам Edge Dev.Узнать другие подробности можно здесь