Microsoft выпустила PowerToys 0.68.1
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:55
- Просмотров: 228
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.68.1.
Вот список исправлений:
• #24446 - Поддержка Ctrl+V в качестве сочетания клавиш для активации Paste As Plain Text по запросу некоторых пользователей. Предупреждение: Переопределение системного сочетания клавиш по умолчанию может иметь непредвиденные последствия;
• #24437 - Paste As Plain Text - Поддержка вставки несколько раз, как это делает Ctrl + V (при нажатии клавиши активации, удерживая клавиши модификации);
• #24491 - Установлено сочетание клавиш по умолчанию для Paste As Plain Text на Ctrl+Win+Alt+V, чтобы избежать конфликта с новым сочетанием клавиш микшера громкости Windows;
• #24600 - Добавлена настройка PowerToys Run, чтобы отключить генерацию миниатюр для файлов, чтобы сузить основную причину сбоя;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google
+1Новостей: 14760
+0Комментариев: 39466
+1Пользователей: 10091
Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36
Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36