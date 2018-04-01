Microsoft выпустила PowerToys 0.68.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:55
  • Просмотров: 228

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.68.1.

Вот список исправлений:

• #24446 - Поддержка Ctrl+V в качестве сочетания клавиш для активации Paste As Plain Text по запросу некоторых пользователей. Предупреждение: Переопределение системного сочетания клавиш по умолчанию может иметь непредвиденные последствия;
• #24437 - Paste As Plain Text - Поддержка вставки несколько раз, как это делает Ctrl + V (при нажатии клавиши активации, удерживая клавиши модификации);
• #24491 - Установлено сочетание клавиш по умолчанию для Paste As Plain Text на Ctrl+Win+Alt+V, чтобы избежать конфликта с новым сочетанием клавиш микшера громкости Windows;
• #24600 - Добавлена настройка PowerToys Run, чтобы отключить генерацию миниатюр для файлов, чтобы сузить основную причину сбоя;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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