Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.68.1.Вот список исправлений:• #24446 - Поддержка Ctrl+V в качестве сочетания клавиш для активации Paste As Plain Text по запросу некоторых пользователей. Предупреждение: Переопределение системного сочетания клавиш по умолчанию может иметь непредвиденные последствия;• #24437 - Paste As Plain Text - Поддержка вставки несколько раз, как это делает Ctrl + V (при нажатии клавиши активации, удерживая клавиши модификации);• #24491 - Установлено сочетание клавиш по умолчанию для Paste As Plain Text на Ctrl+Win+Alt+V, чтобы избежать конфликта с новым сочетанием клавиш микшера громкости Windows;• #24600 - Добавлена настройка PowerToys Run, чтобы отключить генерацию миниатюр для файлов, чтобы сузить основную причину сбоя;Узнать другие подробности можно здесь

