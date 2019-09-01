Outlook для iOS и Android скоро будет работать как двухфакторный аутентификатор

Authenticator Lite (в Outlook) - это функция, которая позволяет вашим пользователям пройти многофакторную аутентификацию (MFA) для своей рабочей или школьной учетной записи с помощью приложения Outlook на устройстве iOS или Android.

Согласно новой записи в дорожной карте Microsoft 365 , софтверный гигант планирует добавить новую функцию, не связанную с электронной почтой, в приложение Outlook на мобильных устройствах. Эта функция, получившая название «Authenticator Lite», позволит пользователям входить в свои рабочие или учебные учетные записи, не загружая другое приложение.Многофакторная аутентификация (MFA) - это важная функция безопасности, которая помогает клиентам свои личные данные в Интернете, добавляя дополнительный уровень защиты. MFA требует двух или более форм аутентификации перед предоставлением доступа к определенной учетной записи - например, одноразовые пароли, физические ключи безопасности, SMS-подтверждения и многое другое.У Microsoft уже есть приложение Authenticator для iOS и Android, которое бесплатно доступно в App Store и Google Play Store. Однако вскоре миллионы пользователей Outlook смогут усилить безопасность своих учетных записей, не загружая дополнительное программное обеспечение. Microsoft заявляет, что Authenticator Lite станет общедоступной для Android и iOS в марте 2023 года.Узнать другие подробности можно здесь