Outlook для iOS и Android скоро будет работать как двухфакторный аутентификатор
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:12
- Просмотров: 0
Согласно новой записи в дорожной карте Microsoft 365, софтверный гигант планирует добавить новую функцию, не связанную с электронной почтой, в приложение Outlook на мобильных устройствах. Эта функция, получившая название «Authenticator Lite», позволит пользователям входить в свои рабочие или учебные учетные записи, не загружая другое приложение.
Authenticator Lite (в Outlook) - это функция, которая позволяет вашим пользователям пройти многофакторную аутентификацию (MFA) для своей рабочей или школьной учетной записи с помощью приложения Outlook на устройстве iOS или Android.
Многофакторная аутентификация (MFA) - это важная функция безопасности, которая помогает клиентам свои личные данные в Интернете, добавляя дополнительный уровень защиты. MFA требует двух или более форм аутентификации перед предоставлением доступа к определенной учетной записи - например, одноразовые пароли, физические ключи безопасности, SMS-подтверждения и многое другое.
У Microsoft уже есть приложение Authenticator для iOS и Android, которое бесплатно доступно в App Store и Google Play Store. Однако вскоре миллионы пользователей Outlook смогут усилить безопасность своих учетных записей, не загружая дополнительное программное обеспечение. Microsoft заявляет, что Authenticator Lite станет общедоступной для Android и iOS в марте 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Microsoft Outlook для Windows скоро позволит отправлять электронную почту с псевдонима учетной записи
Приложение Microsoft Authenticator для Android теперь поддерживает облачное резервное копирование и восстановление
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+4Новостей: 14765
+0Комментариев: 39466
+0Пользователей: 10091
Notice: file_put_contents(): write of 1 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36
Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1 bytes written, possibly out of free disk space in /home/slinks/www/slinks/public/get_links.php on line 36