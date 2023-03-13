Microsoft улучшит защиту пользователей от фишинговых атак, использующих OneNote
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- Категория: Microsoft
- Дата: 13-03-2023, 17:56
- Просмотров: 277
Вскоре Microsoft предложит пользователям более надежную защиту от фишинговых атак, распространяющих вредоносное ПО с помощью программы OneNote.
Компания сделала это объявление в новой записи дорожной карты Microsoft 365 под названием «Microsoft OneNote: улучшенная защита от известных типов фишинговых файлов с высоким риском». Его описание гласит:
Мы добавляем улучшенную защиту, когда пользователи открывают или загружают встроенный файл в OneNote. Пользователи получат уведомление, когда файлы посчитают опасными, чтобы улучшить защиту файлов в OneNote для Windows.
Microsoft заявила, что эта функция станет общедоступной в апреле 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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