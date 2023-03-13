Microsoft улучшит защиту пользователей от фишинговых атак, использующих OneNote

Мы добавляем улучшенную защиту, когда пользователи открывают или загружают встроенный файл в OneNote. Пользователи получат уведомление, когда файлы посчитают опасными, чтобы улучшить защиту файлов в OneNote для Windows.

Вскоре Microsoft предложит пользователям более надежную защиту от фишинговых атак, распространяющих вредоносное ПО с помощью программы OneNote.Компания сделала это объявление в новой записи дорожной карты Microsoft 365 под названием «Microsoft OneNote: улучшенная защита от известных типов фишинговых файлов с высоким риском». Его описание гласит:Microsoft заявила, что эта функция станет общедоступной в апреле 2023 года.Узнать другие подробности можно здесь