Конференция Build 2023 может пройти с 23 по 25 мая 2023 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:46
- Просмотров: 132
Каждый год Microsoft проводит конференцию для разработчиков, на которой рассказывает о своих новейших инструментах, облегчающих жизнь разработчикам и клиентам. В 2022 году Microsoft проводила конференцию Build с 24 по 26 мая, и в этом году даты почти такие же. По словам пользователя под ником «WalkingCat», в этом году конференция состоится с 23 по 25 мая 2023 года.
Build 2023 будет трехдневной конференцией, которую зарегистрированные разработчики смогут посетить лично в Сиэтле впервые с 2019 года. Другие разработчики и клиенты могут посмотреть конференцию во время двухдневного глобального цифрового мероприятия 23–24 мая 2023 года.
Microsoft отошла от анонса продуктов, предназначенных для потребителей, во время конференции Build, поэтому вам, вероятно, не следует ожидать чего-либо серьезного для Windows 11 или Surface. Тем не менее, может быть место для некоторых объявлений, связанных с Windows или Edge. А учитывая, что Microsoft полным ходом продвигает ИИ, ожидайте, что компания потратит много времени на разговоры об искусственном интеллекте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14770
+0Комментариев: 39466
+0Пользователей: 10091