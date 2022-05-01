Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.6 Preview 2
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:55
- Просмотров: 96
Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 17.6 Preview 2. В этом обновлении Microsoft работала над множеством улучшений, чтобы повысить вашу производительность, упростить разработку игр, улучшить разработку мобильных приложений .NET и обеспечить лучшее управление предприятием.
Если вы хотите попробовать новую предварительную версию, просто перейдите на веб-страницу предварительной версии Visual Studio и нажмите «Скачать предварительную версию». Вам не нужно беспокоиться о существующей стабильной установке Visual Studio, так как предварительная версия будет установлена параллельно, поэтому вы сможете переключаться между ними.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14777
+1Комментариев: 39467
+1Пользователей: 10092