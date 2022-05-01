Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.6 Preview 2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:55
  • Просмотров: 96

Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 17.6 Preview 2. В этом обновлении Microsoft работала над множеством улучшений, чтобы повысить вашу производительность, упростить разработку игр, улучшить разработку мобильных приложений .NET и обеспечить лучшее управление предприятием.

Если вы хотите попробовать новую предварительную версию, просто перейдите на веб-страницу предварительной версии Visual Studio и нажмите «Скачать предварительную версию». Вам не нужно беспокоиться о существующей стабильной установке Visual Studio, так как предварительная версия будет установлена ​​параллельно, поэтому вы сможете переключаться между ними.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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