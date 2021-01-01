Microsoft Teams в Edge и Chrome по умолчанию будет поддерживать представление видео 3x3
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 10:57
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Microsoft впервые представила поддержку представления сетки 3x3 для настольных клиентов Teams еще в 2020 году, позволив пользователям просматривать на экране до девяти видео. Однако представление видео 3x3 не является настройкой по умолчанию для пользователей веб-версии Teams , поскольку в настоящее время она поддерживает максимум четыре видео на экране. Это должно измениться очень скоро.
В настоящее время Microsoft работает над новой функцией для пользователей веб-версии Teams, позволяющей сделать представление видео 3x3 настройкой по умолчанию. Это означает, что пользователям больше не нужно предпринимать явные действия, чтобы увидеть девять видео на экране при использовании Teams в веб-браузерах, таких как Microsoft Edge и Chrome.
Настольные клиенты Microsoft Teams, с другой стороны, поддерживают представление видео 7x7 в качестве настройки по умолчанию, что означает, что во время собрания Teams на экране может отображаться до 49 видео. Не заблуждайтесь, это 49 участников собрания в одном представлении сетки. Если количество участников превышает 49, оставшихся можно увидеть в следующем представлении галереи. То же самое будет и при собрании Teams в веб-браузерах. Хотя представление видео 3x3 скоро станет настройкой по умолчанию в веб-версии Teams, больше участников можно просмотреть на следующей странице представления галереи. В настоящее время вы можете добавить до 250 человек на собрание Teams.
На странице дорожной карты Microsoft 365 Microsoft упомянула, что она сделает представление видео 3x3 настройкой по умолчанию для Teams в веб-браузерах в мае 2023 года. Софтверный гигант также упомянул, что поддержка возможности автоматического просмотра до 9 видео (3x3) будет доступна в браузерах Chrome и Edge, не уточнив, будут ли ее поддерживать другие веб-браузеры.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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