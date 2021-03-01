Утечка показывает презентацию Microsoft PowerPoint, созданную Copilot на базе искусственного интеллекта
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:10
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Начиная с 11 am Eastern time (8 am Pacific time) Microsoft проведет мероприятие под названием «Будущее работы с ИИ». Однако, похоже, что часть этой презентации утекла в сеть.
Пользователь под ником «WalkingCat» опубликовал видео с пометкой «PowerPoint Copilot». Оно показывает, как функция искусственного интеллекта может создать презентацию PowerPoint, просто связав программу с предыдущим предложением компании, сделанным в Microsoft World. На видео показано, как курсор нажимает на пункт меню «Copilot» в правом верхнем углу приложения PowerPoint, что делает преобразование из документа Word в презентацию PowerPoint довольно плавным.
После того, как файл PowerPoint создан, вы можете просто сохранить его, или Copilot может предоставить вам некоторые дополнительные возможности редактирования, такие как добавление анимации или придание презентации более «современного стиля».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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