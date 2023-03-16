Microsoft анонсировала функцию Microsoft 365 Copilot на базе искусственного интеллекта для Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams

Она работает вместе с вами, встроена в приложения Microsoft 365, которые вы используете каждый день — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams и другие, — чтобы раскрыть творческий потенциал, повысить производительность и повысить уровень навыков.

Copilot может добавлять содержимое в существующие документы, обобщать текст и переписывать разделы или весь документ, чтобы сделать его более кратким. Вы даже можете получить предложенные тона — от профессионального до страстного и непринужденного до благодарного — чтобы помочь вам взять правильную ноту. Copilot также может помочь вам улучшить ваше письмо с предложениями, которые усиливают ваши аргументы или сглаживают несоответствия.

Наши усилия основаны на наших принципах искусственного интеллекта и стандарте ответственного искусственного интеллекта и основаны на десятилетиях исследований в области обоснования и сохранения конфиденциальности машинного обучения. Работа Microsoft над искусственным интеллектом проверяется на предмет потенциального вреда и мер по его смягчению многопрофильной командой исследователей, инженеров и экспертов по политике. Мы используем Azure Content Moderation Stack во всех наших сервисах для мониторинга и фильтрации вредоносного контента. Такие технологии, как InterpretML и Fairlearn, помогают обнаруживать и исправлять искажения данных.