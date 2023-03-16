Microsoft анонсировала функцию Microsoft 365 Copilot на базе искусственного интеллекта для Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 16-03-2023, 23:50
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Как и было обещано, Microsoft анонсировала новую функцию на базе искусственного интеллекта для своих приложений для повышения производительности, таких как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и других. Она называется Microsoft 365 Copilot и призвана упростить написание и создание контента с помощью приложений Microsoft Office.
Microsoft говорит:
Она работает вместе с вами, встроена в приложения Microsoft 365, которые вы используете каждый день — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams и другие, — чтобы раскрыть творческий потенциал, повысить производительность и повысить уровень навыков.
Microsoft также представила Business Chat, чат-бота на естественном языке, похожего на Bing Chat. В посте в блоге говорится:
Вы можете дать ему подсказки на естественном языке, такие как «Расскажите моей команде, как мы обновили стратегию продукта», и он будет генерировать обновление статуса на основе утренних собраний, электронных писем и сообщений в чате.
Microsoft говорит, что Copilot может делать такие вещи, как создание первого черновика документа в Word, который пользователь может редактировать в соответствии со своим стилем письма. В другом gjcnt в блоге Microsoft более подробно описывает эти функции в Word:
Copilot может добавлять содержимое в существующие документы, обобщать текст и переписывать разделы или весь документ, чтобы сделать его более кратким. Вы даже можете получить предложенные тона — от профессионального до страстного и непринужденного до благодарного — чтобы помочь вам взять правильную ноту. Copilot также может помочь вам улучшить ваше письмо с предложениями, которые усиливают ваши аргументы или сглаживают несоответствия.
Copilot также может помочь быстро анализировать данные в Excel, создавать презентации PowerPoint и т. д. Компания также настаивает на том, что Copilot будет контролироваться принципами и стандартами искусственного интеллекта Microsoft:
Наши усилия основаны на наших принципах искусственного интеллекта и стандарте ответственного искусственного интеллекта и основаны на десятилетиях исследований в области обоснования и сохранения конфиденциальности машинного обучения. Работа Microsoft над искусственным интеллектом проверяется на предмет потенциального вреда и мер по его смягчению многопрофильной командой исследователей, инженеров и экспертов по политике. Мы используем Azure Content Moderation Stack во всех наших сервисах для мониторинга и фильтрации вредоносного контента. Такие технологии, как InterpretML и Fairlearn, помогают обнаруживать и исправлять искажения данных.
В настоящее время компания тестирует Microsoft 365 Copilot с 20 неназванными клиентами и в ближайшие месяцы распространит тестирование на большее число компаний.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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