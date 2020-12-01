Приложение Microsoft 365 для Android теперь позволяет быстро переходить к недавно открытым файлам
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:12
- Просмотров: 113
Microsoft рада поделиться с вами улучшением, которое поможет вам найти файлы, которые вы ранее открывали в мобильном приложении Microsoft 365 для Android, и использовать их снова.
Поиск недавно используемых файлов
Microsoft слышала от многих из вас, что вы хотели иметь легкий доступ к файлам, которые вы ранее открывали с помощью приложения Microsoft 365. Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете это сделать!
Файлы Word, Excel, PowerPoint и PDF, открытые в приложениях Microsoft и сторонних приложениях, таких как WhatsApp, Gmail, Outlook и других, теперь доступны во вкладке «Последние». Это улучшение помогает быстро находить ранее открытые файлы без необходимости просмотра или запуска исходного приложения.
Как это работает
1. Откройте любой файл Word, Excel, PowerPoint или PDF, а затем выберите Microsoft 365, когда будет предложено выбрать, какое приложение использовать для открытия файла.
2. В приложении Microsoft 365 перейдите во вкладку «Последние» и обратите внимание, что ваши текущие и ранее открытые файлы перечислены и доступны.
3. Чтобы выполнить дополнительные действия с файлом, например поделиться им, щелкните тройную точку рядом с именем файла и выберите нужную команду.
Известные проблемы
Возможно, вам придется несколько раз закрыть и снова открыть приложение, прежде чем функция заработает должным образом.
Доступность
Эта функция развертывается для инсайдеров, работающих на версии 16.0.16227.20076 или позже мобильного приложения Microsoft 365 для Android.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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