Функция Play My Emails в мобильном приложении Outlook теперь поддерживает французский и испанский языки

Если вы используете Microsoft Outlook на мобильном устройстве iOS или Android, возможно, вы уже знакомы с функцией Play My Emails. Это позволяет пользователям Outlook читать свои электронные письма в модели естественного языка.Ранее эта функция была доступна только на английском и португальском языках. На этой неделе функция Play My Emails в мобильных версиях Outlook получила поддержку французского и испанского языков.Чтобы использовать Play My Emails, у вас должна быть рабочая учетная запись Office 365, обычная учетная запись Outlook или учетная запись Google Gmail, к которой обращается Outlook на мобильном устройстве.Узнать другие подробности можно здесь