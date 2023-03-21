Функция Play My Emails в мобильном приложении Outlook теперь поддерживает французский и испанский языки
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- Категория: Microsoft
- Дата: 21-03-2023, 18:14
- Просмотров: 482
Если вы используете Microsoft Outlook на мобильном устройстве iOS или Android, возможно, вы уже знакомы с функцией Play My Emails. Это позволяет пользователям Outlook читать свои электронные письма в модели естественного языка.
Ранее эта функция была доступна только на английском и португальском языках. На этой неделе функция Play My Emails в мобильных версиях Outlook получила поддержку французского и испанского языков.
Чтобы использовать Play My Emails, у вас должна быть рабочая учетная запись Office 365, обычная учетная запись Outlook или учетная запись Google Gmail, к которой обращается Outlook на мобильном устройстве.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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