Функция Play My Emails в мобильном приложении Outlook теперь поддерживает французский и испанский языки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 21-03-2023, 18:14
  • Просмотров: 482

Если вы используете Microsoft Outlook на мобильном устройстве iOS или Android, возможно, вы уже знакомы с функцией Play My Emails. Это позволяет пользователям Outlook читать свои электронные письма в модели естественного языка.

Ранее эта функция была доступна только на английском и португальском языках. На этой неделе функция Play My Emails в мобильных версиях Outlook получила поддержку французского и испанского языков.



Чтобы использовать Play My Emails, у вас должна быть рабочая учетная запись Office 365, обычная учетная запись Outlook или учетная запись Google Gmail, к которой обращается Outlook на мобильном устройстве.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Скоро вы сможете обмениваться электронными письмами Outlook с Microsoft Teams

Скоро вы сможете обмениваться электронными письмами Outlook с Microsoft Teams

Outlook для iOS и Android получит функцию Play My Emails в большем количестве англоязычных стран

Outlook для iOS и Android получит функцию Play My Emails в большем количестве англоязычных стран

Скоро вы сможете видеть закрепленные электронные письма в Outlook для мобильных устройств

Скоро вы сможете видеть закрепленные электронные письма в Outlook для мобильных устройств

Outlook теперь может обмениваться электронными письмами и вложениями с чатами и каналами Microsoft Teams

Outlook теперь может обмениваться электронными письмами и вложениями с чатами и каналами Microsoft Teams

Microsoft добавила функцию Play My Emails в Outlook на Android

Microsoft добавила функцию Play My Emails в Outlook на Android




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+1  
Новостей: 14789
+0  
Комментариев: 39467
+0  
Пользователей: 10094