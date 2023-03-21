Новая программа Microsoft ID@Xbox поможет создателям игр из разных слоев общества

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 21-03-2023, 22:04
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Microsoft уже давно помогает небольшим независимым командам запускать свои игры на игровых платформах Xbox и ПК с помощью ID@Xbox. Сегодня компания объявила о расширении этих усилий с помощью программы ID@Xbox Developer Acceleration Program.

Идея этого расширения фактически возникла в 2019 году, когда Microsoft предложила финансирование ряду разработчиков игр с разными взглядами и опытом, чтобы помочь перенести их игры на консоли Xbox. Такие игры, как Onsen Master, ValiDate и Paper Ghost Stories 7PM, были перенесены на Xbox благодаря этим усилиям. Теперь программа ID@Xbox Developer Acceleration Program предложит еще больше ресурсов для таких же разработчиков.

Новая программа будет включать не только финансирование переноса игр этих разработчиков, но также будет предлагать финансирование и услуги, которые помогут некоторым разработчикам прототипировать игровые идеи. Программа также будет включать доступ к ежемесячным вебинарам, на которых члены команды Microsoft Xbox будут давать советы по таким темам, как сертификация консолей, маркетинг, информация о жизненном цикле игр и многое другое.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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