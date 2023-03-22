Microsoft выпустила приложение Microsoft Loop в качестве публичной предварительной версии

Со всеми инструментами, документами, файлами и ссылками, которые нужны вашей команде, легко почувствовать себя перегруженным. Microsoft Loop помогает вам организовать все, что вам нужно для вашего проекта, в единое рабочее пространство и даже выполняет поиск для вас, чтобы начать его. Просто добавьте название рабочего пространства и любые другие соответствующие ключевые слова, и Microsoft Loop предложит наиболее подходящие элементы для добавления в вашу рабочую область. Выберите, какие из них добавить, и создайте своё рабочее пространство — контент будет организован в виде страниц, которые вы сможете легко просматривать.

Copilot сочетает в себе мощь искусственного интеллекта нового поколения с вашими приложениями и данными Microsoft 365. Copilot в Loop дает вам предложения на базе искусственного интеллекта, которые помогут изменить способ творчества и совместной работы. Он направляет вас с подсказками, такими как создание, мозговой штурм, план и описание. Или просто введите запрос, например «помогите мне создать программное заявление».