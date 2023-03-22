Microsoft выпустила приложение Microsoft Loop в качестве публичной предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: 22-03-2023, 20:49
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Прошло много времени, но теперь приложение Microsoft Loop доступно для тестирования всем, кто хочет его использовать. После публикации тизера в Twitter-аккаунте ранее на этой неделе приложение Microsoft Loop теперь доступно в качестве публичной предварительной версии. Приложение было впервые анонсировано в ноябре 2021 года и прошло приватное предварительное тестирование в конце 2022 года.
В официальном анонсе Microsoft изложила основную идею приложения Loop:
Со всеми инструментами, документами, файлами и ссылками, которые нужны вашей команде, легко почувствовать себя перегруженным. Microsoft Loop помогает вам организовать все, что вам нужно для вашего проекта, в единое рабочее пространство и даже выполняет поиск для вас, чтобы начать его. Просто добавьте название рабочего пространства и любые другие соответствующие ключевые слова, и Microsoft Loop предложит наиболее подходящие элементы для добавления в вашу рабочую область. Выберите, какие из них добавить, и создайте своё рабочее пространство — контент будет организован в виде страниц, которые вы сможете легко просматривать.
Приложение включает шаблоны, которые можно использовать в качестве основы для общего рабочего пространства. Члены команды могут использовать меню вставки Loop, чтобы добавлять метки, таблицы или даже забавные вещи, такие как смайлики, в рабочее пространство без перерыва. Все на странице Loop можно превратить в компонент, которым можно поделиться в Microsoft 365, Teams и т. д. Уведомления могут помочь пользователям отслеживать любые изменения как в веб-приложениях, так и в мобильных приложениях.
В будущем Loop даже будет поддерживать Microsoft 365 Copilot. Microsoft заявила:
Copilot сочетает в себе мощь искусственного интеллекта нового поколения с вашими приложениями и данными Microsoft 365. Copilot в Loop дает вам предложения на базе искусственного интеллекта, которые помогут изменить способ творчества и совместной работы. Он направляет вас с подсказками, такими как создание, мозговой штурм, план и описание. Или просто введите запрос, например «помогите мне создать программное заявление».
Узнать другие подробности можно здесь.
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