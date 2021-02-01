Microsoft Teams скоро позволит вам создавать офлайн-собрания

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:53
  • Просмотров: 40

Microsoft работает над новой функцией для пользователей Teams на Windows и Mac, которая позволит им создавать офлайн-собрания из приложения. Вы сможете настроить события календаря для таких вещей, как личные встречи, обеденные перерывы и многое другое.

Microsoft не объяснила подробно, как будет работать эта функция, но она может быть очень похожа на то, как вы настраиваете автономные события календаря в Outlook. В настоящее время вы не можете создавать офлайн-собрания непосредственно из календаря Teams. Всякий раз, когда вы создаете собрание в Teams, оно создает для него ссылку на собрание. Вы сможете изменить это поведение в ближайшие пару месяцев.

Как описано Microsoft, пользователям Teams придется отключить «онлайн-переключатель» при создании автономного собрания из приложения. И когда вы это сделаете, Teams не будет автоматически генерировать ссылку на онлайн-собрание. На этих собраниях автономного Teams не будет потоков чата или других артефактов онлайн-собраний Teams.



Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, софтверный гигант планирует развернуть функциональность офлайн-собраний для Teams в мае.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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