Веб-версия PowerPoint получает автоматическое форматирование маркеров

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:28
  • Просмотров: 94

Microsoft объявила, что добавила «автоматическое форматирование маркированных списков» в веб-версию PowerPoint. Софтверный гигант считает, что поддержка автоматического форматирования упростит редактирование и форматирование текста, а также обеспечит паритет с PowerPoint на других платформах.


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Для тех, кто не знает, автоматическое форматирование маркированных списков гарантирует, что вы сможете начать использовать маркированные списки с помощью символов клавиатуры. Например, вы можете нажать на клавиатуре символ *, а затем пробел, и он автоматически преобразуется в стиль маркера (•). По описанию Microsoft, это позволяет «создавать маркированные списки, не отрывая пальцев от клавиатуры и не прерывая процесс редактирования».

Символы клавиатуры и соответствующий им стиль маркеров приведены ниже. Опять же, символы клавиатуры будут сопровождаться пробелом на клавиатуре, чтобы реализовать форматирование с помощью маркированного списка.



Если вы используете приложение PowerPoint на Windows или Mac, вы, возможно, уже использовали автоматическое маркированное форматирование. Но теперь оно также доступно для повышения производительности в веб-версии PowerPoint, когда вы что-то редактируете.

В своем официальном посте в блоге Microsoft отметила, что автоматическое форматирование маркированных списков доступно для всех пользователей веб-версии PowerPoint, включая тех, у кого нет подписки на Microsoft 365. Однако, если вы все еще не видите его, вы можете подождать еще несколько дней, так как это похоже на поэтапное развертывание.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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