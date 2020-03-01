Microsoft анонсировала новое приложение Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:09
  • Просмотров: 134

Как и было сказано ранее, Microsoft анонсировала новую версию приложения Microsoft Teams для пользователей настольных компьютеров Windows. Теперь оно доступно в качестве публичной предварительной версии и обещает не только множество новых функций, но и значительные улучшения производительности.



В посте в блоге Microsoft заявила, что использовала независимую группу тестирования GigaOm для проверки производительности нового приложения Teams для Windows по сравнению со старой версией. Статистика включает в себя:

• Запуск приложения до 2 раз быстрее;
• Присоединение к собраниям до 2 раз быстрее;
• Переключение чатов/каналов до 1.7 раза быстрее;
• Потребляет до 50% меньше памяти;
• Потребляет до 70% меньше дискового пространства;



В дополнение к улучшениям кода, которые привели к повышению производительности, Microsoft сообщает, что обновленное приложение Teams для Windows имеет массу других новых улучшений и функций. Некоторые из этих улучшений призваны упростить использование Teams:

Упрощенные действия: Меньше беспорядка упрощает уведомления, поиск, сообщения и каналы;
Персонализированный опыт: Многопоточные беседы, настраиваемые групповые чаты и интерактивные эмодзи делают совместную работу более выразительной.;
Упрощенные собрания: Обновления в опыте предварительного присоединения, представлении галереи и совместном использовании экрана устраняют препятствия для эффективных собраний;

Новое приложение Teams также позволит пользователям оставаться в приложении, даже если они используют его с разными учетными записями и организациями. Пользователи смогут получать уведомления обо всех своих учетных записях Teams в приложениях.



Раздел «Каналы» в Teams также обновляется благодаря следующим функциям и многим другим:

• Поле для написания сообщения и последние сообщения появятся в верхней части страницы. Так что теперь намного проще пост, следить за последними разговорами и участвовать в них - это дает вам уверенность в том, что они ничего не пропустили;
• Каждый пост теперь представляет собой настоящий разговор, на котором вы можете сосредоточиться. Вы можете перейти к представлению беседы, которое делает обсуждение более увлекательным и синхронным, как в чате. Вы также можете выложить пост, следить за обсуждением, продолжая работать над другими темами;

Некоторые из многих новых функций в новом приложении Teams - Speaker Coach, которая позволит пользователям получать приватную обратную связь об их навыках презентации либо в реальном времени, либо после собрания. Пользователи также могут настроить свое местоположение для экстренной связи в Teams через приложение «Вызовы».

Публичная предварительная версия будет доступна пользователям Mac позже в этом году, а общая доступность нового приложения Teams также запланирована позже в 2023 году.новых Teams также станет доступна позже в 2023 году. Дополнительная информация о новых функциях, которые появятся в Teams Rooms и на устройствах, будет опубликована во вторник. Дополнительная информация о новых функциях, которые появятся в Teams Rooms and Devices, будет опубликована во вторник.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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