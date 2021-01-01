3D-аватары Microsoft Teams доступны в качестве публичной предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:00
- Просмотров: 100
Наряду с сегодняшним объявлением о новом настольном приложении Microsoft Teams для Windows, компания также, наконец, запускает долгожданную новую функцию для всех пользователей Teams: 3D-аватары. Microsoft впервые объявила о том, что добавит эту функцию в Teams еще в ноябре 2021 года. В октябре 2022 года она перешла в стадию Private Preview.
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В аватарах используется платформа Microsoft Mesh, позволяющая пользователям Teams создавать трехмерные анимированные версии самих себя, если они не хотят появляться перед камерой во время видеособраний. В посте в блоге Microsoft говорится, что только 30 процентов участников собраний Teams используют свою камеру. Пользователи могут управлять аватарами, чтобы они могли самовыражаться без необходимости снятия камеры.
Microsoft заявляет, что с момента приватной предварительной версии в октябре она внесла некоторые улучшения в аватары Teams. Теперь у них лучшее и более реалистичное освещение, а также больше возможностей настройки их внешнего вида и одежды. Для вашего аватара также есть возможность использования эмодзи Teams:
Если вы реагируете с помощью эмодзи Teams, ваш аватар будет имитировать эту реакцию своим телом. Например, если вы используете реакцию поднятой руки, ваш аватар также поднимет руку.
Дополнительную информацию о том, как активировать новые аватары в Teams Public Preview, а также руководства по настройке, использованию выражений и многое другое можно получить на сайте поддержки Microsoft. Общая доступность аватаров в Teams запланирована на май.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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