Microsoft Teams Mobile получит новую панель управления чатом и возможность прикрепления облачного контента
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- Категория: Microsoft
- Дата: 28-03-2023, 19:49
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Microsoft недавно анонсировала новую версию Teams, которая работает быстрее и обладает значительными улучшениями производительности. Софтверный гигант также планирует добавить новые функции в мобильные клиенты Teams в ближайшие месяцы.
Панель управления для чата уже существует в виде страницы сведений о чате в мобильных клиентах Teams. На панели управления чата вы найдете все файлы, веб-ссылки, фотографии и видео, которыми вы поделились в чате. Те, кто использует Teams на мобильных устройствах, теперь получат легкий доступ ко всем этим и другим сведениям на обновленной странице сведений о чате. Ожидается, что эта функция появится для пользователей Android и iOS в следующем месяце.
Microsoft также назвала возможность прикрепления файлов OneDrive из Teams Mobile в качестве предстоящей новой функции. Однако уже можно прикреплять облачный контент к чатам и каналам из Teams Mobile Хотя Microsoft не внесла достаточной ясности в то, чем они отличаются друг от друга, вполне возможно, что опыт прикрепления облачного контента из мобильного клиента Teams может стать таким же, как и в настольном клиенте. Кроме того, пользователи Teams Mobile также смогут «просматривать последние файлы и прикреплять наиболее часто используемые файлы заранее из раздела «Последние».
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, компания планирует развернуть возможность прикрепления облачных файлов к чату и каналу из Teams Mobile в мае этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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