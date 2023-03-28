Microsoft анонсировала красный и синий варианты Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 28-03-2023, 21:50
  • Просмотров: 272

Отдохнув от представления новых оттенков и забавных, меняющих цвет вариантов стандартного беспроводного контроллера Xbox, Microsoft обратила свое внимание на Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core. В дополнение к стандартному белому цвету, в котором была доступна версия Core, теперь Microsoft предлагает красный и синий варианты.



Красный и синий варианты Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core уже доступны для предварительного заказа в Microsoft Store за $139.99, что на $10 дороже белого варианта. Дата их релиза назначена на 11 апреля 2023 года. Контроллер можно использовать на консолях Xbox Series X|S и Xbox One, ПК, а также на мобильных устройствах.

Кроме того, вы можете приобрести Complete Component Pack за $59.99.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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