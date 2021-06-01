Обновления для Microsoft Teams Rooms and Devices включают новые цифровые доски Cisco
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 01:14
- Просмотров: 245
Наряду с анонсом Microsoft следующей версии Surface Hub 2S, компания также объявила о некоторых новых функциях и новых устройствах, которые будут добавлены для пользователей Teams Rooms.
В посте в блоге также раскрываются некоторые новые функции, которые будут добавлены в Teams Rooms в ближайшие месяцы. Одна из них позволит пользователям войти в свою учетную запись с помощью QR-кода через свой мобильный телефон.
В этом месяце также развертывается новый пользовательский интерфейс для Teams Rooms в Windows, который будет включать в себя такие функции, как обновленная домашняя страница, несколько новых тем, способ их настройки, чтобы пользователи могли видеть логотип своей компании, и многое другое.
Во втором квартале 2023 года Microsoft Teams for Rooms также добавит поддержку Microsoft Defender для Endpoint Plan 2. Он будет включать в себя такие функции, как защита от вредоносных программ.
Наконец, в посте раскрыта новая платформа экосистемы устройств Microsoft, основанная на Android Open Source Project (AOSP).
Jabra PanaCast 50 Video Bar System станет первым устройством, поддерживающим платформу экосистемы устройств Microsoft. Оно нативно запускает Microsoft Teams Rooms на Android и предлагает общие пространства и комнаты для собраний с функциями безопасного видео и аудио. В ближайшие месяцы будет представлено больше устройств с поддержкой новой экосистемы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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