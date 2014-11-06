Пользователи веб-версии PowerPoint теперь могут добавлять свои локальные видео
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:23
- Просмотров: 69
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете вставлять свои собственные видео со своего компьютера в презентации веб-версии PowerPoint. Microsoft слышала от многих из вас, что это то, что вы хотели сделать. Microsoft рады предоставить вам возможность лучше выражать свои увлечения с помощью собственных видео.
Добавляйте собственные видео в презентации веб-версии PowerPoint
Видео – важная часть повествования. Они помогают удерживать внимание вашей аудитории, чтобы вы могли лучше учить, убеждать или развлекать. Хотя пользователи PowerPoint вставили миллионы видео с онлайн-платформ, таких как YouTube, Vimeo, Stream и других, иногда нужное видео — это созданное вами. Все, что угодно, от вашего ребенка, забившего победный гол, до вашей команды, празднующей выпуск вашего нового продукта.
Как это работает
1. Откройте новую или существующую презентацию в веб-версии PowerPoint.
2. Выберите Вставка> Видео> Видео с устройства.
3. Выберите нужное видео и нажмите кнопку «Открыть», чтобы вставить его в слайд.
4. После того, как ваше видео будет вставлено и появится на слайде, вы можете перемещать видео, изменять его размер или применять к нему эффекты формы.
Советы и приемы
• Вы можете включать видеофайлы размером до 256 МБ, но более короткие (и, следовательно, меньшие по размеру!) видео более эффективно удерживают внимание вашей аудитории;
• Microsoft рекомендует использовать формат видеофайла .mp4 для лучшего качества презентаций и опыта. Microsoft также поддерживает следующие типы файлов: .mov, .wmv, .avi, .m4v, .mkv, .asf, .ts;
• Скорость, с которой вставляются видео с вашего компьютера или ноутбука, зависит от вашего сетевого подключения;
Доступность
Эта функция доступна для всех пользователей веб-версии PowerPoint.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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