Канал Friends & Community Updates доступен для некоторых инсайдеров Xbox
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:36
- Просмотров: 123
Microsoft запустила канал Friends & Community Updates для геймеров в кольцах Alpha Skip Ahead и Alpha. Компания заявила, что новый канал можно найти на главном экране Xbox. В хабе вы сможете увидеть достижения, игровые клипы, скриншоты и текстовые сообщения от друзей, официальных клубов и игр, за которыми вы следите.
Кольца Alpha Skip Ahead и Alpha доступны только по приглашению и зарезервированы для самых заядлых инсайдеров Xbox. С учетом сказанного компания планирует продолжить обновление канала «Друзья и сообщества» и сделает его доступным на менее эксклюзивных кольцах Xbox Insider.
С учетом сказанного, компания планирует продолжить обновление канала Friends & Community Updates и сделает его доступным в менее эксклюзивных инсайдерских кольцах Xbox.
Обновленный хаб Friends & Community Updates является частью нового пользовательского интерфейса главного экрана Xbox, который, по словам компании, выйдет в этом году. Компания тестирует новый интерфейс с инсайдерами с сентября. Он предоставит строку «Вернуться назад» с быстрым доступом к недавно использованным играм и приложениям, легким доступом к системным приложениям и последовательным дизайном, чтобы сделать работу знакомой для пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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