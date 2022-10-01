Приложение OneNote получило новую панель инструментов Quick Note
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:11
- Просмотров: 126
Microsoft начинает развертывать новую версию OneNote для Windows. В настоящее время она доступна для инсайдеров, использующих Version 2302 (Build 16118.20002) или более позднюю версию. Она включает в себя некоторые улучшения в функциях Quick Note.
В посте в блоге Microsoft говорится, что многие пользователи OneNote сказали команде, что им нужен более быстрый способ делать заметки и захватывать контент, например скриншоты. Эта новая версия предназначена для того, чтобы предложить такие улучшения. Они включают следующие дополнения:
• Добавлена новая панель инструментов с полезными опциями форматирования текста и возможностями рукописного ввода;
• Обеспечивает более быстрый доступ к обрезанию экрана;
• Упрощен переход к OneNote в Windows через меню переполнения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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