Пользователи Teams скоро смогут быстро избавляться от непрочитанных уведомлений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:59
- Просмотров: 109
В Microsoft Teams есть лента активности, где вы можете видеть все уведомления, которые вы получаете от каналов. Но не все уведомления требуют вашего внимания и, следовательно, ими можно пренебречь. Однако, если вы сохраните их как есть, на странице ленты активности Teams будет отображаться много жирного текста, указывающего на то, что эти уведомления остались непрочитанными. Может быть неприятно открывать каждое из этих сообщений, чтобы предотвратить накопление непрочитанных сообщений в ленте активности Teams.
Microsoft работает над решением, позволяющим эффективно избавиться от этих сообщений в ленте активности одним щелчком мыши. Софтверный гигант разрабатывает функцию «Отметить все как прочитанное» для Teams. Пометка всех уведомлений позволит пользователям Teams быстро избавиться от неважных сообщений. Вам больше не придется открывать эти неважные уведомления, чтобы избавиться от выделенных жирным шрифтом текстов на странице активности.
Эта возможность давно запрашивалась пользователями. Некоторые пользователи Teams также хотели, чтобы Microsoft добавила опцию «Требуется последующее действие » или «Пометить как непрочитанное», чтобы можно было вернуться к уведомлениям позже, даже после их открытия.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, функция «Отметить все как прочитанное» будет доступна для Teams для Windows и Mac в следующем месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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