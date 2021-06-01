Microsoft выпустила PowerToys 0.69.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:08
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.69.0.
Основные моменты
• Новая утилита: Registry Preview — это утилита для визуализации и редактирования файлов реестра Windows;
• Поддержка установки области действия для каждого пользователя;
• Awake: Улучшено качество жизни и введена система поддержания в бодрствующем состоянии до истечения срока действия и даты;
• PowerToys Run: Исправлена проблема сбоя, вызванная загрузкой миниатюры изображения;
General
• Новая утилита: Registry Preview;
• Исправлена проблема, из-за которой папки не удалялись при удалении;
• Исправлена проблема, из-за которой папки не удалялись при удалении.
• Компании могут контролировать это с помощью новой GPO;
Awake
• Улучшено качество жизни и введена система поддержания в бодрствующем состоянии до истечения срока действия и даты;
Color Picker
• Исправлена проблема с выбором времени выборки и сеткой, из-за которой Color Picker сэмплировала цвет своей собственной сетки;
FancyZones
• Исправление проблемы зацикливания окна на нескольких мониторах;
File Locksmith
• Добавлена иконка контекстного меню;
Mouse Utils
• Mouse Jump - Имитация события ввода мыши при прыжке мыши в дополнение к перемещению курсора;
• Mouse Jump - Улучшена производительность создания скриншотов;
Paste as Plain Text
• Поддержка Ctrl+V в качестве сочетания клавиш активации. (Это было исправление для 0.67);
• Повторное нажатие клавиш-модификаторов после простой вставки. (Это было исправление для 0.67);
• Установлено сочетание клавиш по умолчанию на Ctrl+Win+Alt+V. (Это было исправление для 0.67);
• Обновление иконок;
PowerRename
• Показ PowerRename в фоновом контекстном меню каталога;
• Исправлен сбой при клике флажка Select/UnselectAll при отображении только файлов, которые нужно переименовать;
• Улучшена производительности при заполнении переименованных элементов, когда переименовывается много элементов;
PowerToys Run
• Добавлена настройка для отключения генерации миниатюр для файлов. (Это было исправление для 0.67);
• Плагин Calculator - Обработка подразумеваемых выражений умножения;
• Исправлены модульные тесты плагина Calculator для соблюдения локали десятичного разделителя;
• Исправлен сбой, вызванный загрузкой миниатюры изображения;
• Плагин Date & Time — Добавлен совместимый с именем файла формат даты и времени;
• Улучшено сообщение об ошибке, отображаемое при ошибке загрузки плагина;
Quick Accent
• Исправление существующих и добавление недостающих символов Hebrew and Pinyin;
Registry Preview
• Добавлена новая утилита: Registry Preview;
Video Conference Mute
• Добавлена поддержка масштабирования DPI панели инструментов;
• Исправлен выбор изображения оверлея, когда приложение Настройки запущено с повышенными правами;
• Добавлена функция push-to-talk (и push-to-reverse);
Settings
• Исправлен эспериментальный рендеринг растровой иконки при смене темы и повышении версии пакета Community Toolkit.Labs.WinUI.Settings Controls;
• Улучшения для страницы Video Conference Mute;
• Добавлено предупреждение о том, что PowerToys Run может не получить фокус, если включена настройка «Использовать централизованный захват клавиатуры»;
• Исправлены проблемы с ShortcutControl, связанные с фокусом ввода с клавиатуры, изменением темы и отсутствием значка ошибки при нажатии недопустимой клавиши;
• Добавлено предупреждение, когда Ctrl+V и Ctrl+Shift+V используются в качестве сочетания клавиш для активации Paste as Plain Text;
Documentation
• Обновлён CONTRIBUTING.md с информацией о проблемах локализации;
• Удалена локализация из URL-адресов;
• Добавлены документы разработчика для инструментов;
Development
• Игнорирование проверки орфографии для файла MouseJumpUI/MainForm.resx. (Это было исправление для 0.67);
• Оптимизирован скрипт versionAndSignCheck.ps1;
• NetAnalyzers обновлен до версии 7.0.1;
• Перемещены все импорты DLL в проекте Settings в файл NativeMethods.cs;
• Исправлены проблемы со сборкой инструментов FancyZones;
• Централизованный логгер, используемый в проектах C#;
• Добавлены отсутствующие ссылки на проект;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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