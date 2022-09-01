Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.4074 для инсайдеров колец Beta, Delta и Omega

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:30
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.4074 для инсайдеров колец Beta, Delta и Omega.

Исправления

• Различные исправления стабильности и производительности$

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft известно, что контроллеры могут не подключаться к беспроводной сети после перезапуска консоли путем удержания кнопки питания.
o Обходной путь: Выключите консоль, нажимая и удерживая кнопку питания, затем отсоедините кабель питания на 10 секунд. Снова подключите кабель питания, затем снова включите консоль, и ваш контроллер снова подключится к беспроводной сети;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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