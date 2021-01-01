Собрания Microsoft Teams получат поддержку анимированных фонов в мае

Функция динамического фона на собраниях Teams позволяет пользователям заменять существующий фон динамической анимацией для более полного погружения в виртуальную среду. Она предлагает различные варианты для улучшения опыта собраний с помощью творческого подхода и персонализации в соответствии с их предпочтениями.

Администраторы могут загрузить до 3 изображений, указав, какое из них относится к левому или правому дисплею комнаты и консоли. Поддерживаются изображения высокого разрешения (минимум 1280x800 на консоли и 1920x1080 на дисплеях) в форматах PNG, JPG, JPEG и BMP.