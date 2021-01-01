Собрания Microsoft Teams получат поддержку анимированных фонов в мае

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:30
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Ранее Microsoft анонсировала новую функцию для Teams Public Preview, которая позволяет пользователям создавать виртуальный зеленый экран для лучшего фона во время видеособраний. Теперь Microsoft сообщила, что работает над добавлением анимированных фонов для собраний Teams.

Новая функция была добавлена на сайт дорожной карты Microsoft 365. Вот описание:

Функция динамического фона на собраниях Teams позволяет пользователям заменять существующий фон динамической анимацией для более полного погружения в виртуальную среду. Она предлагает различные варианты для улучшения опыта собраний с помощью творческого подхода и персонализации в соответствии с их предпочтениями.


Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, функция «Анимированные фоны на собраниях Teams» будет доступна для Teams для Windows и Mac в следующем месяце.

Microsoft также работает над соответствующей функцией для компаний, подписавшихся на лицензию Teams Rooms Pro. Вот описание:

Администраторы могут загрузить до 3 изображений, указав, какое из них относится к левому или правому дисплею комнаты и консоли. Поддерживаются изображения высокого разрешения (минимум 1280x800 на консоли и 1920x1080 на дисплеях) в форматах PNG, JPG, JPEG и BMP.


Эта функция предназначена только для устройств Teams и Surface и начнет развертываться для подписчиков Teams Rooms Pro в июне.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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