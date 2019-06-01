Microsoft представила новые цвета в Xbox Design Lab для большей кастомизации контроллера Elite Series 2
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:53
- Просмотров: 94
После непродолжительного перерыва Microsoft вернула Xbox Design Lab для кастомизации внешнего вида беспроводных контроллеров Xbox. В 2022 году добавлена поддержка кастомизации контроллера Elite Series 2. Сегодня Microsoft объявила, что покупателям Elite Series 2 теперь доступны дополнительные варианты цветов.
Microsoft заявила:
Теперь у вас будет выбор из 16 основных цветов для верхней и задней части корпуса, 12 цветов для кнопок ABXY, 17 различных акцентных цветов для лепестков и крестовины и 25 акцентных цветов для остальной части контроллера. Яркие оттенки, такие как гранатово-красный, ледниково-синий и темно-розовый, а также более незаметные варианты, такие как новые затемненные кнопки ABXY, — это буквально миллиарды возможностей для персонализации нашего самого продвинутого контроллера.
Elite Series 2 также позволяет покупателям изменить цвет колец для больших пальцев и основания контроллера, а также металлических триггеров и D-Pad.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 14
Пользователей: 0
Гостей: 14
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 14
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 14835
+0Комментариев: 39468
+0Пользователей: 10095