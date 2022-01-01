Скоро вы сможете получить доступ к ChatGPT с помощью PowerToys

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:37
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Вот еще одна утилита, которая скоро появится в PowerToys в Windows 10 и Windows 11. В дополнение к улучшенному лаунчеру запуска утилит, Microsoft работает над интеграцией ChatGPT в PowerToys Run. Это позволит вам задать вопрос ИИ, не открывая браузер и не переходя на официальный сайт ChatGPT.

Плагин ChatGPT для PowerToys разрабатывается Симоне Франко, разработчиком приложения WSATools, позволяющего загружать APK-файлы на Windows. Несколько недель назад он сообщил о прототипе плагина для интеграции ChatGPT в PowerToys, и теперь проект находится на пути к тому, чтобы стать общедоступным.

Плагин позволит вам запрашивать ChatGPT с помощью Run, поискового лаунчера PowerToys. Он позволит вам ввести ключевое слово для вызова утилиты, а затем ввести свой запрос. После этого PowerToys отправит запрос с помощью API OpenAI и вернет результат под полем поиска.



В настоящее время плагин ChatGPT для PowerToys все еще требует большой работы, поэтому потребуется некоторое время на его доработку. Разработчик хочет улучшить пользовательский интерфейс для ключевых слов активации и ответов, добавить иконки определить действия щелчка (например, скопировать результат), разрешить обработку ошибок и обдумать новые идеи для лучшей интеграции ChatGPT в Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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