Скоро вы сможете получить доступ к ChatGPT с помощью PowerToys
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:37
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Вот еще одна утилита, которая скоро появится в PowerToys в Windows 10 и Windows 11. В дополнение к улучшенному лаунчеру запуска утилит, Microsoft работает над интеграцией ChatGPT в PowerToys Run. Это позволит вам задать вопрос ИИ, не открывая браузер и не переходя на официальный сайт ChatGPT.
Плагин ChatGPT для PowerToys разрабатывается Симоне Франко, разработчиком приложения WSATools, позволяющего загружать APK-файлы на Windows. Несколько недель назад он сообщил о прототипе плагина для интеграции ChatGPT в PowerToys, и теперь проект находится на пути к тому, чтобы стать общедоступным.
Плагин позволит вам запрашивать ChatGPT с помощью Run, поискового лаунчера PowerToys. Он позволит вам ввести ключевое слово для вызова утилиты, а затем ввести свой запрос. После этого PowerToys отправит запрос с помощью API OpenAI и вернет результат под полем поиска.
В настоящее время плагин ChatGPT для PowerToys все еще требует большой работы, поэтому потребуется некоторое время на его доработку. Разработчик хочет улучшить пользовательский интерфейс для ключевых слов активации и ответов, добавить иконки определить действия щелчка (например, скопировать результат), разрешить обработку ошибок и обдумать новые идеи для лучшей интеграции ChatGPT в Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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