Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25340.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:18
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25340.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Новые функции и возможности
• На странице управления теперь отображается общее количество захватов в службе в дополнение к выбранному количеству. Выбор «Выбрать все», а затем выполнение группового действия, такого как «удалить» или «скопировать во внешнее хранилище», теперь будет включать все захваты в службах Xbox, а не только первый набор захватов, которые были загружены для отображения;
• С сегодняшнего дня доступна новая версия микропрограммы Xbox Wireless Controller, содержащая различные исправления ошибок;
• С сегодняшнего дня найти награды стало проще! Квесты Game Pass в вашем профиле перемещаются с вкладки «Игры» во вкладку «Награды». Вы также можете быстро перейти к ним, нажав кнопку Xbox, чтобы открыть руководство, выбрать «Профиль и система», выбрать свой профиль, а затем выбрать «Мои награды»;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой звук Dolby Atmos мог иметь сильное смещение заднего канала при просмотре некоторого потокового контента;
• Исправлена проблема, из-за которой контроллеры не подключались к беспроводной сети после перезапуска консоли при удерживании кнопки питания;
• Исправления для исправления неожиданного черного экрана при запуске игр и приложений или возвращении на главный экран;
• Исправлена проблема, из-за которой при установке или обновлении некоторых игр возникала ошибка подключения (0x800700e7), а некоторые не удавалось установить с диска;
• Исправления для исправления проблемы, при которой некоторые игры неожиданно не запускались с ошибкой 0x89245201;
• Исправлена проблема, из-за которой при выборе «Управление» на странице магазина надстроек для уже установленной игры некорректно отображалось, что она не установлена;
• Исправления для исправления неожиданного полупрозрачного фона, который появлялся над виртуальной клавиатурой в некоторых ситуациях;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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