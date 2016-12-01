Microsoft исправляет проблему с BitLocker в Windows 11/ Windows 10

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:30
  • Просмотров: 13

Шифрование BitLocker — это функция, используемая для предотвращения несанкционированного доступа к дискам для защиты от кражи данных. Однако при определенных обстоятельствах становится необходимой ручная приостановка BitLocker, например, в таких случаях, как обновление встроенного ПО. Используя команду под названием «reboot count parameter», пользователь может указать, сколько раз устройство может перезагрузиться, прежде чем BitLocker снова автоматически возобновит работу.

Однако Гельмут Вагенсоннер, инженер по работе с клиентами в Microsoft, опубликовал способы, с помощью которых ИТ-администраторы и системные администраторы могут исправить ошибку, связанную с приостановкой BitLocker, когда она не возобновляется автоматически даже после того, как параметр количества перезагрузок был завершен.

В посте в блоге Microsoft Tech Community Вагенсоннер объясняет:

... в некоторых сценариях вам может потребоваться временно приостановить работу BitLocker, например, при обновлении BIOS или микропрограммы с помощью утилиты обновления поставщика. Когда вы приостанавливаете BitLocker, вы можете указать, сколько раз ваше устройство может перезагружаться, прежде чем BitLocker возобновит шифрование. Это называется параметром количества перезагрузок.

[..] Однако существует известная проблема с BitLocker, с которой вы можете столкнуться: BitLocker не возобновляет работу автоматически после приостановки, когда OOBE (Out of box experience) не завершен. OOBE — это процесс настройки вашего устройства в первый раз после установки Windows 10. Это означает, что ваше устройство останется незащищенным, пока вы вручную не возобновите работу BitLocker.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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