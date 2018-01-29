Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.4410 для инсайдеров кольца Beta

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:01
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.4410 для инсайдеров кольца Beta.

Новые функции и возможности

• На странице управления теперь отображается общее количество захватов в службе в дополнение к выбранному количеству. Выбор «Выбрать все», а затем выполнение группового действия, такого как «удалить» или «скопировать во внешнее хранилище», теперь будет включать все захваты в службах Xbox, а не только первый набор захватов, которые были загружены для отображения;
• Во время чата в Discord Voice на Xbox теперь вы можете видеть теги игроков других пользователей Discord, которые связали учетные записи Xbox. Это упростит добавление друг друга в друзья Xbox и отправку друг другу приглашений в игры Xbox;
Примечание: Ваш тег игрока будет виден другим пользователям Discord, только если это позволяют ваши настройки Discord. Чтобы просмотреть или изменить эту настройку, откройте приложение Discord и выберите Настройки пользователя> Подключения> Xbox> Отображать в профиле. Если установить для этой настройки значение «включено», ваш тег игрока будет отображаться для других пользователей Discord. Установка этой настройки в положение «Выкл» скроет ваш тег игрока;
• Теперь вы можете выбирать определенные раскладки клавиатуры для физических японских, китайских и корейских клавиатур. Например, вы можете выбрать раскладку клавиатуры 106/109 для японского языка или раскладку клавиатуры 101/102 для английского языка;

Исправления

• Исправлена проблема установки или запуска некоторых игр с ошибкой 0x87e1000c;
• Исправления для исправления неожиданного полупрозрачного фона, который появлялся над виртуальной клавиатурой в некоторых ситуациях;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно [u]здесь[/iu].
Илья Источник:
news.xbox.com
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