OneNote Beta получает новый жест стирания
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:54
- Просмотров: 141
Microsoft объявила о новом жесте для улучшения рукописного ввода в OneNote Beta в Windows 11. Инсайдеры Office могут загрузить последнюю предварительную сборку из Beta Channel, чтобы протестировать новый жест стирания.
Чтобы попробовать новый ластик, выберите инструмент «Перо», затем быстро нарисуйте каракули (петлю или зигзаг) на элементе, который хотите удалить (поддерживаемые объекты включают слова, буквы и рисунки).
Microsoft говорит, что стирающий ластик лучше всего работает, когда полностью покрывает контент, который вы хотите удалить. OneNote также позволяет отключить инструмент, если вам не нравится, как он работает. Для этого перейдите в Файл> Параметры> Дополнительно> Перо и снимите флажок с «Включить жест стирания при рукописном вводе».
Жест стирания теперь развертывается среди инсайдеров Office в Beta Channel, работающих под управлением Version 2304 (16322.10000) или выше. Если функция отсутствует в вашей системе даже в последней сборке, попробуйте обновить OneNote через несколько дней - Microsoft включает новые возможности волнами, чтобы обеспечить стабильное развертывание и предотвратить появление крупных ошибок. Наконец, стоит отметить, что жест стирания не поддерживается в OneNote for Windows 10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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