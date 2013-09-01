Доклад: Microsoft разрабатывает собственный аппаратный чип ИИ под кодовым названием Athena

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:03
  • Просмотров: 135

Microsoft уделяет ИИ первоочередное внимание, предлагая такие службы, как чат-бот Bing Chat и Microsoft 365 Copilot для приложений Office. Теперь есть информация о том, что Microsoft разрабатывает собственный аппаратный чип, специально предназначенный для программ ИИ, и он находится в разработке уже четыре года.

Как сообщает The Information, используя два неназванных источника, чип имеет кодовое название Athena, и Microsoft работает над ним с 2019 года с 300 сотрудниками, занимающимися этим вопросом. В статье добавляется, что в настоящее время чип тестируется некоторыми сотрудниками Microsoft, а также сотрудниками OpenAI, создавшими ChatGPT, который используется Microsoft для разработки Bing Chat.

В настоящее время Microsoft использует чипы NVIDIA для своих служб искусственного интеллекта. Идея заключается в том, что создание собственного процессора будет лучше соответствовать потребностям компании, а также обойдется дешевле. Планируется, что Athena будет запущен в 2024 году.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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