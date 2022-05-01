Microsoft Viva получит функцию Copilot для повышения производительности сотрудников

Copilot в Microsoft Viva Goals упрощает постановку целей, помогая руководителям в процессе создания целей и ключевых результатов (OKR), а также упрощая управление целями в организации. Copilot может предложить проекты рекомендаций OKR на основе существующих документов Word, таких как годовой бизнес-план или документ о стратегии продукта. После создания Copilot экономит время сотрудников, обобщая статус OKR, определяя блокираторы и предлагая следующие шаги. Наконец, Copilot может консолидировать существующие данные для создания более полных проверок, чтобы команды могли использовать обширные знания из разных источников достоверной информации.

Copilot в Microsoft Viva Engage помогает руководителям создавать привлекательные и вдохновляющие публикации из простых запросов или актуальных тем в сообществах на рабочем месте и из сюжетных бесед. Copilot предлагает рекомендации по персонализации сообщений с возможностью настройки тона и длины, а также предлагает подходящие изображения, чтобы повысить достоверность и вовлеченность. Кроме того, руководители могут использовать Copilot для анализа показателей вовлеченности, оценки настроения и рекомендаций ответов.