Microsoft Viva получит функцию Copilot для повышения производительности сотрудников

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:08
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Microsoft продолжает добавлять функции генеративного ИИ во многие свои сервисы. В марте компания представила Microsoft 365 Copilot, которая поможет пользователям различных приложений Office в написании документов и электронных таблиц. Сегодня Microsoft анонсировала еще одну версию Copilot, на этот раз для Microsoft Viva.

В посте в блоге компания сообщила, что Copilot в Microsoft Viva «даст руководителям совершенно новый способ понимания и вовлечения своих сотрудников». Одной из составляющих Viva является Goals, который дает сотрудникам более четкое представление о целях компании. Вот как функция Copilot будет работать в Goals:

Copilot в Microsoft Viva Goals упрощает постановку целей, помогая руководителям в процессе создания целей и ключевых результатов (OKR), а также упрощая управление целями в организации. Copilot может предложить проекты рекомендаций OKR на основе существующих документов Word, таких как годовой бизнес-план или документ о стратегии продукта. После создания Copilot экономит время сотрудников, обобщая статус OKR, определяя блокираторы и предлагая следующие шаги. Наконец, Copilot может консолидировать существующие данные для создания более полных проверок, чтобы команды могли использовать обширные знания из разных источников достоверной информации.


Также будет присутствовать элемент Copilot в другом разделе Microsoft Viva, который называется Viva Engage. Engage - это, по сути, социальная сеть, настроенная для каждого предприятия. Вот как Copilot будет работать с Engage:

Copilot в Microsoft Viva Engage помогает руководителям создавать привлекательные и вдохновляющие публикации из простых запросов или актуальных тем в сообществах на рабочем месте и из сюжетных бесед. Copilot предлагает рекомендации по персонализации сообщений с возможностью настройки тона и длины, а также предлагает подходящие изображения, чтобы повысить достоверность и вовлеченность. Кроме того, руководители могут использовать Copilot для анализа показателей вовлеченности, оценки настроения и рекомендаций ответов.


Copilot в Microsoft Viva начнет развертываться для клиентов Viva позже в 2023 году.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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