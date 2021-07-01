Visual Studio 2022 17.6 улучшит подсветку синтаксиса JavaScript и TypeScript
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:48
- Просмотров: 99
Microsoft в настоящее время работает над Visual Studio 2022 17.6, и одним из ключевых моментов, которые будут включены, будет улучшенная подсветка синтаксиса при работе с файлами jаvascript/TypeScript. С обновлением подсветка будет расширена для управления ключевыми словами, строками в тегах, escape-символами, JSDoc и многим другим.
Компания решила уделить внимание улучшению подсветки синтаксиса после того, как об этом попросило сообщество разработчиков. Это важная функция, которая позволяет разработчикам программного обеспечения различать разные части сложного кода. Многие программисты наследуют проекты от других сотрудников, и анализировать код, чтобы выяснить, что он делает, легче, когда компоненты разделены разными цветами.
Microsoft заявила, что разные части кода, такие как переменные и escape-символы, сопоставляются с разными элементами Display. Если вы не поклонник выбора цвета, просто перейдите в Инструменты> Параметры> Среда> Шрифты и цвета и выберите «Текстовый редактор» в выпадающем списке «Показать настройки для». Затем вы можете выбрать элемент Display и установить параметры «Передний план элемента», «Фон элемента», «Шрифт» и «Размер» по своему усмотрению.
Если у вас еще нет предварительной версии Visual Studio 2022, вам необходимо загрузить ее со специального веб-сайта. Если она у вас есть, просто убедитесь, что у вас установлена последняя версия.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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