Отправка на Kindle из Word

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете отправлять документы Word прямо из Microsoft Word for Windows и Word for Mac на свое любимое устройство Kindle и в приложение.Представьте себе, что вы можете брать и использовать свои документы Word везде, не отвлекаясь, на любом поддерживаемом устройстве Kindle или в любом приложении. Похоже на сон? Это реальность! Пользователи Kindle теперь могут не только читать книги, но и читать документы Word на своем устройстве!Вы даже можете выбрать, как будет отображаться содержимое вашего документа.• Как книга Kindle: Эта опция позволяет регулировать размеры шрифта и макеты страниц и лучше всего подходит для текста с более простым форматированием и чтения на небольших экранах. Она также поддерживает рукописные липкие заметки с помощью Kindle Scribe;• Как печатный документ: Эта опция сохраняет макеты страниц и форматирование как есть и лучше всего подходит для текста с более сложным форматированием и такими элементами, как встроенные таблицы. Она также поддерживает написание текста прямо на странице с помощью Kindle Scribe;1. Перейдите в Файл> Экспорт> Отправить на Kindle.2. В правой части панели выберите кнопку Отправить на Kindle.3. На панели «Вход» введите свои учетные данные Amazon и выберите «Войти». (ПРИМЕЧАНИЕ; При первой отправке документа Word на Kindle вам также будет предложено нажать «Разрешить», чтобы разрешить отправку.)4. Выберите формат для применения к вашему файлу (Как книга Kindle или как Печатный документ), а затем нажмите кнопку «Отправить».Через несколько минут документ появится в вашей библиотеке Kindle.Вы также можете посетить amazon.com/sendtokindle , чтобы просмотреть статус вашего файла или узнать больше о файлах Microsoft Word, отправленных на Kindle.• Отправьте документ Word на Kindle, если вы хотите читать в пути (в самолете, поезде, автобусе) и меньше отвлекаться;• Находясь в отпуске, попросите одного из ваших коллег прислать документ Word, для которого вы являетесь временным рецензентом (например, контракт или заказ на поставку), чтобы вы могли просмотреть его до того, как он будет утвержден вашим руководителем;Возможность синхронизации рукописных аннотаций и изменений, которые вы вносите в документ Word на устройстве Kindle или в приложении, в настоящее время недоступна. Это возможность, которую Microsoft надеется предложить в будущем.Эта функция доступна в Word for Windows:• Пользователи Beta Channel, использующие Version 2305 (Build 16403.20000) или более позднюю;• Пользователи Current Channel (Preview), использующие Version 2304 (Build 16327.20104) или более позднюю;И инсайдеры Word for Mac, использующие Version 16.72 (Build 23040200) или более позднюю;Узнать другие подробности можно здесь