Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.4434 для инсайдеров колец Alpha, Beta и Delta

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:40
  • Просмотров: 74

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.4434 для инсайдеров колец Alpha, Beta и Delta.

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой неожиданно происходил сбой приложения Xbox Accessories при обновлении цвета кнопки Xbox на Xbox Elite Wireless Controller Series 2;
• Дополнительные исправления для исправления проблемы, из-за которой установка игр или обновлений могла оставаться в очереди «завершение всего» до перезапуска консоли;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка установки могла не реагировать после недавнего присоединения к предварительной версии игры;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой запуск некоторых игр после выхода консоли из спящего режима может зависать на черном экране;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, удерживая кнопку Xbox > Перезагрузите консоль> Перезагрузка, затем повторите попытку, и игра запустится, как ожидалось;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой игры и приложения, установленные на внешнем диске, могут неправильно отображать обложку игры;
• Microsoft известно, что Remote Tools для Microsoft Edge постоянно запрашивают обновление, даже после этого. Пока Microsoft разбирается, вы можете спокойно игнорировать обновление; нет необходимости вручную пытаться обновить их.
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Кроме того, пользователи кольца Alpha Skip Ahead получили сборку 25343. Она имеет только одно исправление:

• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой запуск некоторых игр после выхода консоли из спящего режима может зависать на черном экране;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, удерживая кнопку Xbox > Перезагрузите консоль> Перезагрузка, затем повторите попытку, и игра запустится, как ожидалось;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой игры и приложения, установленные на внешнем диске, могут неправильно отображать обложку игры;
• Microsoft известно, что Remote Tools для Microsoft Edge постоянно запрашивают обновление, даже после этого. Пока Microsoft разбирается, вы можете спокойно игнорировать обновление; нет необходимости вручную пытаться обновить их.
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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