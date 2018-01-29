Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead и Alpha

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 01:38
  • Просмотров: 297

Компания Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead и Alpha.

Исправления Alpha Skip Ahead

• Исправлена проблема, из-за которой неожиданно происходил сбой приложения Xbox Accessories при обновлении цвета кнопки Xbox на Xbox Elite Wireless Controller Series 2;
• Исправления для исправления проблемы, из-за которой игры и приложения, установленные на внешнем диске, могли неправильно отображать обложку игры;
• Исправлена проблема, при которой установка игр или обновлений могла оставаться в очереди «завершение всего» без явного прогресса;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка установки могла не реагировать после недавнего присоединения к предварительной версии игры;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы Alpha Skip Ahead

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой запуск некоторых игр после выхода консоли из спящего режима может зависать на черном экране;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, удерживая кнопку Xbox> Перезагрузите консоль> Перезагрузка, затем повторите попытку, и игра запустится, как ожидалось;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft известно, что Remote Tools для Microsoft Edge постоянно запрашивают обновление, даже после этого. Пока Microsoft разбирается, вы можете спокойно игнорировать обновление; нет необходимости вручную пытаться обновить их;
• Microsoft известно, что при нажатии кнопки меню при просмотре групп меню может отображаться не так, как ожидалось. Microsoft исследует это;
o Обходной путь: Вы можете открыть меню для управления играми и приложениями из раздела «Игры, приложения» или руководства;
• Microsoft исследует проблему, при которой некоторые приложения не могут быть скопированы с внешнего диска;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Исправления Alpha

• Исправлена проблема, из-за которой меню не открывалось при просмотре групп;
• Исправления для исправления проблемы, из-за которой игры и приложения, установленные на внешнем диске, могли неправильно отображать обложку игры;
• Исправлена проблема, из-за которой удаленные инструменты для Microsoft Edge неоднократно запрашивали обновление.
• Исправлена проблема, из-за которой Remote Tools для Microsoft Edge неоднократно запрашивали обновление;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы Alpha

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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