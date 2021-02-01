Microsoft раскрыла больше информации о функциях безопасности в новом приложении Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:21
  • Просмотров: 109

Несколько недель назад Microsoft официально объявила о разработке новой версии десктопного приложения Teams. Предполагается, что новая версия будет более эффективной и простой в использовании. Сегодня компания рассказала о некоторых улучшениях безопасности, которые она вносит в новое приложение Teams.

В посте в блоге Microsoft заявила, что новое приложение Teams будет использовать пакеты MSIX и App Installer для развертывания, а не кастомный установщик и средство обновления. По словам компании, это изменение «снижает уровень рисков и затраты на обслуживание». Она добавила:

Мы также отказываемся от установки Teams в профиле пользователя. Хотя установка в профиле пользователя удобна и не требует повышенных привилегий, она также упрощает общие действия после эксплуатации, такие как поддержание постоянства. Новое приложение Teams полагается на App Installer для установки и будет устанавливаться в привилегированном месте, где пользователи без прав администратора не могут вмешиваться в его исполняемые файлы.


Новое приложение Teams также перейдет с Electron на Edge WebView2, что позволит быстрее обновлять приложение.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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