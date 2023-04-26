Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в апреле 2023 года

При открытии рабочей книги эта функция объединит те фрагментированные правила условного форматирования, которые являются идентичными, находятся в непрерывном диапазоне ячеек и имеют неизменный порядок приоритетов. Она исключает правила, оценка которых зависит от диапазона выбора, например, «Выше или ниже среднего», «Уникальный или повторяющийся», «Градиенты» и т.д., а также правила в PivotTables.

Каждый месяц Microsoft добавляет множество новых функций в Excel на разных платформах, а затем составляет краткий обзор всех новых функций в виде удобного списка.Панель задач диаграммы в веб-версии Excel теперь поддерживает различные модификации данных, такие как изменение оси, диапазона диаграммы и удаление ряда. Доступ к этим параметрам можно получить во вкладках «Данные» или «Формат». Microsoft говорит, что это очень востребованная функция.Кроме того, клиенты веб-версии Excel также могут добавлять гиперссылки в комментарии и использовать более быструю и оптимизированную фильтрацию, когда ячейки содержат уникальные или повторяющиеся правила условного форматирования. Также есть новая функция, уменьшающая нежелательную фрагментацию правил условного форматирования, Microsoft описывает ее следующим образом:Между тем, пользователи Excel for Windows могут воспользоваться описанной выше функцией, а также возможностью отображения панели быстрого доступа по умолчанию (пока она доступна только для инсайдеров). Microsoft говорит, что последнее было очень востребованным элементом обратной связи, и что пользователи могут даже настроить панель быстрого доступа для размещения своих наиболее часто используемых элементов.Пользователи Excel for Mac получили только одну новую функцию в этом месяце — уменьшение нежелательной фрагментации правил условного форматирования, о чем уже несколько раз упоминалось выше.Узнать другие подробности можно здесь